Nadi kevad ei ole teraviljakülvi paljudel veel koguni alustada lasknud

Kuigi käes juba aprilli lõpp, ei ole enamus põllumehi isegi Lõuna-Eestis, kus kevad tavaliselt varem pärale jõuab, ühtegi hektarit teravilja külvata saanud.

„Täiesti null, pole veel üldse sel kevadel külvama saanud,“ rääkis täna hommikul Romet Rässa, Habemiku talu peremees Võnnu vallast Tartumaalt.

Rässa sõnul on tal tavaliselt jürikuu viimasteks päevadeks üle poole viljast maas. Eilne tugev vihm lükkab aga taas lootust külvama minna vähemalt paari päeva jagu edasi.

Habemiku talus ootab teravilja, oa ja herne külvi 650 hektarit põlde ja peremehe kinnitusel kulub heade ilmadega selleks kümme päeva kuni kaks nädalat.

Ka Põlvamaal toimetava Oidermaa Talu Seemnekeskuse juht Erki Oidermaa tunnistas, et 1000 hektarit on teravilja ja herne külvi ootel ja seni pole külvikuga põllule asja olnud.

„Ei mäleta, et selleks ajaks pole veel külvitöödega alustadagi saanud, küll mäletan, et vahel on Maamessi ajaks juba külvid lõpetatud,“ meenutas Oidermaa.

Oidermaa sõnul ei ole külma aprilli tõttu muld siiani külviküps. Samas ei ole mees ka väga murelik. Ei tea ju ette, mis tuleb, taim tahab saada oma aktiivsed soojakraadid kätte ja need võib ta ka saada, kui edaspidi ilmaolud soodsad on.

„Kui 20. maiks ei saa või ei jõua külvatud, alles siis on murepilved kohal,“ ei löö Oidermaa veel häirekella hilise külvikevade peale.

Väheste põllumeeste sekka, kel õnnestunud omajagu otra, rapsi, uba ja hernest isegi juba külvata, kuulub Jaagumäe talu peremees Mart Timmi Võru külje alt.

„230 hektari ringis on külvatud, see on umbes viiendik asjast,“ märkis Timmi, lisades, et viimane nädal on küll tööd seisnud ja ka täna on need ootel.

Kogenud põllumehena on Timmi näinud veelgi hilisemaid kevadeid. Kui 15. maiks teravili maha saab, on kõik veel hästi, teab ta.