Nanotehnoloogia aitab maarahval puhtaks jääda

Nanotehnoloogilised arengud on maaelu rikastanud juba väga erinevatel viisidel, alates väetiste ja putukamürkide tõhustamisest, loomahaiguste tuvastamisest ning vältimisest kuni veepuhastussüsteemide täiustamiseni välja. Nüüd aitab Eesti nanotehnoloogiliste kaitsevahendite tootesari GoGoNano maamehi ja -naisi märksa nähtavamal moel, kaitstes rõivaid ja sõiduvahendeid mustuse ning kulumisjälgede tekkimise eest.

Midagi pole parata – põllumehe töö on porine. Teed on kehvad ja võimalus määrduda on sadu kordi suurem kui linnarahval, kes oma kingadega kenadel kõnniteedel patseerivad või linnamaasturitega asfalti kulutavad. Kaitsmaks talurahva rõivaid niiskuse, plekkide ja pleekimise eest on Eesti nanoelu arendajad turule toonud kaitsevahendi GoGoNano Stay Dry, mis loob pärast piserdamist nahk- ja tekstiilesemete pinnale ning kiududesse kauakestva ja tõhusa kaitsekihi. See takistab niiskuse ja mustuse ligipääsu ning vähendab UV-kiirguse pleegitavat mõju. Nõnda säilitavad jalatsid ja riided märksa pikemaks ajaks värske välimuse ning mudase teeriba ületamine pühapäevarõivastes ei too enam pisaraid silmi.

Tänapäeval ei suuda me maaelu autota ettegi kujutada: ühistranspordiühendus kuivab aina kleenukesemaks ning selleks, et linnas tööl käia, lapsi kooli vedada või kasvõi lähimas asulas sisseoste teha, on igal perel vaja autot kui mitte paari. Paraku morjendab meid maal sõiduteede kesine kvaliteet – vihmadega on need porised, kuivaga jälle kohutavalt tolmused. Murekohaks on ka kruusateel kummide alt lendama pääsenud kivid, mis masina koletul kombel ära täksivad.

Kuid sellegi vastu leidub GoGoNano varaaidas imerohi: autokaitsevahend Liquid Skin, mis loob sarnaselt sarja teistele toodetele sõidukikere pinnale üliõhukese, nanomeetrites mõõdetava paksusega täkete, kriimude ning põrutuste eest kaitsva ning vedelikke ja tolmu tõrjuva katte. Nii võib sõita rahuliku südamega läbi pori või mööda tolmavat kruusateed ilma, et auto räpaseks saaks või väikestest kividest kriimustusi ja täkkeid koguks. Nanovahendiga võib katta kasvõi kogu masinapargi ning nõnda välja teenida küla kauneima traktori ja kombaini tiitlid, kui masina peegelsiledalt pinnalt kiiskav sära žüriid just päris ei pimesta.

„Meie nanovahendite eripära seisneb süvitsi töötavas koostises, mis toimib ka materjalide sisekius, seetõttu on kaitse tugevam ning kestab oluliselt kauem – kuni kaks aastat,“ toob ettevõtte juht Kaur Reinjärv välja GoGoNano eelised. „Kui rahast rääkida, siis kogu auto koos velgede ja klaasidega üle piserdamine läheb maksma umbes viis eurot. Ühest pudelist Liquid Skinist piisab nelja-viie sedaankerega auto katmiseks ning pudel Stay Dry’d annab kaitsva kihi kuni kümnele jalatsipaarile,“ lisab ta.

