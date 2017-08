Naudingutalu pakub maamehe golfi ja üheminutipitsat

“Meie jaoks on see siin pigem hingeline laadimine, et jõuaks igapäevast tööd teha,” ütleb Karin Sepp Võrumaal Lasva vallas asuvas Tiri-Jakobi talus, mis pälvis tänavusel talukonkursil parima alternatiivtalu tiitli.

Õe-venna, Karin Sepa ja Tarmo Koka pere peavad kokku 550 veist ja harivad tuhandet hektarit maad. Tiri-Jakobi on koht, kus saab teha midagi igapäevasest põllumajandusrutiinist erinevat. Talukoht koos räämas majaga omandati 20 aastat tagasi ühes metsamaa ostuga. Lüpsilauda ostuks võeti selle talukoha tagatisel laenu. Mullu sai laen makstud ja ka enamik lehmi on ära müüdud.

“Eelmine minister soovitas ka ju, et piima on ülearu, tulebki vähem piima toota,” märgib Tarmo selle kohta, miks nad asendasid piimakarja lihaloomade kasvatamisega. “See talu sai tehtud selleks, et lehmadele vaheldust saada ja ega meie vallas olnudki turismitalu,” lisab ta.

“See ei ole nii väga turismitalu, pigem meeleolu- ja naudingutalu,” täiendab Karin oma venda.