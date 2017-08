Neljal päeval saab esitada taotluse kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamiseks

Foto on illustratiivne

4.-8. septembrini saab PRIA vahendusel esmakordselt taotleda uudset toetust ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamiseks (MAK 2014-2020 meede 5.2). Tänavuse taotlusvooru eelarve on 600 000 eurot.

Eriti ohtlike loomataudide loetelus on 16 haigust, sh sigade Aafrika katk ja linnugripp. Nagu loomataudide loetelu, on ka taimehaiguste nimekiri kehtestatud põllumajandusministri määrusega.

Ettevõtte tootmispotentsiaali taastamiseks antakse toetust vaid siis, kui Veterinaar- ja Toiduamet või Põllumajandusamet on tuvastanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2015. a, et loomataud või taimekahjustus on esinenud ning hävis vähemalt 30% ettevõtte kahjustatud valdkonna põllumajanduslikust potentsiaalist. Loomataudi korral hinnatakse kahjustunud tootmispotentsiaali loomade arvu alusel ning taimede puhul pindala alusel.

Toetust saab taotleda elusloomade ja mitmeaastaste taimede ostmiseks hävinenute asemele ja samas mahus, kusjuures uued ostetavad loomad ja taimed võivad olla nii hävinutega samast liigist kui ka teisest liigist. Erinevate liikide puhul toimub ühikute hulga arvestus määruses sätestatud põhimõtetel.

Selle toetuse puhul ei nõuta taotlejalt kohustuslikku omaosalust ning toetuse suurus sõltub hävinud loomade või taimede asemele uute soetamise maksumusest.

Taotlusi saab saata e-postiga või paberil, vajalikud juhised ja vormid on kodulehel. Otsused teeb PRIA 22. detsembriks.