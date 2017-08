Nii suurt arenguhüpet pole piimanduses varem olnud

PRIA otsustas tänavu juunis anda 15 miljonit eurot maaelu arengukavast toodete töötlemise ja turustamise suurprojektile, mille esitas E-Piim Tootmise AS. ASi MilkEst esitatud taotlus jäi toetuseta.

E-Piim Tootmise ASi asutajad on TÜ E-Piim ja suurtootjad. Eesmärk on Eestisse rajada tööstus võimsusega 1000 tonni. Toodang on eksportjuust, või ja pulbrid. Projekti maksumus on 89 mln eurot. Investor on Marubeni Corporation Jaapanist.

Uus ühistuline piimatööstus ehitatakse Paidesse, tootmisega plaanitakse alustada 2020. aasta esimesel poolel. Tipptehnoloogial põhinevate seadmete töötlemisvõimsuseks on arvestatud kuni 600 tonni toorpiima päevas. Pikemas plaanis on kavas töödelda kuni 1000 tonni toorpiima päevas.

Korduvad läbirääkimised MilkEsti tootjate ja E-Piima esindajate vahel pole veel viinud kokkulepeteni, et uude tööstusesse viidaks suurem osa Eesti piimast.

Toetusest ilma jäänud MilkEst AS otsustas selle otsuse kohtus vaidlustada. Nüüd on nad kohtuteest küll loobunud, kuid kaaluvad siiski oma tööstuse rajamist ilma PRIA toetuseta.

ASi Saaremaa Piimatööstus juhatuse esimees Ülo Kivine kinnitas, et MilkEst jätkab arendust uue tööstuse rajamise osas.

Arvutused aga näitavad, et kaht ühistulist suurtööstust Eestis ei ole võimalik efektiivselt majandada, sest piima on selleks liiga vähe.