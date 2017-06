Noortalunikud avasid Missos kitsefarmi

Kimalase külas Misso vallas Võrumaal avasid Eesti parimate noortalunike pere Linda Pajo - Kermo Rannamäe täna OÜ Andri-Peedo Talu kitsefarm, millest peab mõne aasta pärast saama maailma suurim tüüringi tõugu kitsede farm.

Mapri Ehituse objektijuht Mikk Pettai ütles Võrumaa Teatajale, et kitsefarme ei ole firma varem ehitanud, rääkimata nii mastaapsest kompleksist.

"Julgen kinnitada, et lindilõikamiseks on kõik valmis ja külalised võivad tulla uudistama,” kinnitas objektijuht Mikk Pettai.

Pererahvas jõudis kiiresti veendumusele, et edu saab saavutada ainult tõukarjaga. Euroopas kitsefarmides ringi vaadates ning ennast täiendades leiti parim olevat tüüringi kitsed, kes on pealegi kaunid šokolaadivärvilised. Saksamaal on kitsi toomas käidud juba kolmel korral. Mullu septembris toodi tallu suurim partii - 70 kitse.

Praegu toodetakse asjakohase tunnustuse pälvinud talus iga nädal 700-800 liitrit kitsepiima (pastöriseeritud ja pastöriseerimata).

Koguinvesteering alates niidukitest kuni katuseni on kaks miljonit eurot. Ehitamist ootavad päikeseenergiajaam, töökoda, komposteerimisväljak.