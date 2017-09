Norras tegutsevad vargad, kes püüavad lambaid õngekonksuga

Uudisteagentuuri NRK teatel kahtlustavad Norra farmerid, et nende lambad kaovad karjamaadelt varaste tegevuse tulemusel - loomad lastakse maha ja korjused viiakse minema.

"Möödunud pühapäeval kuulsin karjamaalt kära, justkui oleks keegi lammaste hulgas ringi liikunud. Ka laskmist on lähikonnas kuulda olnud," kirjeldas agentuurile lambakasvataja Sivert Svane, kelle karjast on kadunud kolm looma ning seda hoolimata sellest, et aed on kogu aeg terve olnud.

Kuid Svane pole mitte ainus, kelle karjast on loomad "jalutama" läinud.

Üks teine farmer teatas politseile, et leidis karjamaal lamba, kes oli transpordiks ette valmistatud - looma jalad olid kinni seotud - ning tema seljas oli kinni suur õngekonks.

Lillesandis tegutsev lihunik Jens Eide kinnitab, et temagi juurde on sattunud lambaid, kelle villa seest nad on leidnud õngekonksusid. "Täiesti selgelt on need sinna sattunud inimtegevuse tagajärjel," on lihunik kindel.

Lambavargus pole Norras siiski midagi uut. 2010. aastal varastati Jærenis näiteks 70 lammast ning tänavu on Hemsedali lähedal juba arreteeritud üks mees, kes pani võõrast karjast pihta 20 looma.

Allikas: The Local