Nüüd saavad ka 40aastased taotleda noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise meetme toetust

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaelu arengukava 2014–2020 raames makstava noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise määruse muutmise eelnõu. Muudatustega laiendatakse meetme sihtgruppi ja seatakse piirangud Rail Balticu trassile jäävatele aladele.

„Vanusepiirangu muudatus annab sihtgrupile toetuse taotlemiseks pikema aja, mis soodustab parema erialase pädevuse ja vajaliku töökogemusega põllumajandustootjate lisandumist põllumajandussektorisse,” ütles maaelu arengu osakonna juhataja Merle Saaliste. „See mõjub positiivselt põllumajandussektorile tervikuna.”

Selleks, et toetust taotleda, peab toetust taotlev füüsiline isik olema noor. Kui seni loeti selle meetme raames nooreks 39-aastaseid või nooremaid füüsilisi isikud, siis edaspidi on noor 40-aastane või noorem füüsiline isik. See tähendab, et kui toetust taotleb füüsilisest isikust ettevõtja, peab ta olema noor. Kui toetust taotleb äriühing, siis peavad kõik äriühingu osanikud või aktsionärid olema taotluse esitamise ajal noored.

Määruse muudatustega lisandub piirang Rail Balticu raudtee trassi koridoriks jäävatele aladele. Investeeringut ei saa teha alale, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse trassi koridori asukohaks, sest taotlejal puudub võimalus selles koridoris oma majandustegevust pikaajaliselt jätkata.

Kokku on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetmele 6.1 „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine” ette nähtud 22,1 miljonit eurot, millest 2017. aasta taotlusvooruks on kavandatud 5 miljonit eurot. I taotlusvoorus määrati 100 ettevõtjale kokku 4 miljonit eurot toetust. Teine voor on kavandatud 2017. aasta augusti lõppu. Meetmest saavad toetust taotleda noored, kes alustavad esmakordselt tegutsemist põllumajandusliku majapidamise juhina.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.