Ohustatud tõugude pidajad hakkavad paremat toetust saama

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise toetuse tingimusi muudetakse nii, et antakse eelistus põllumajandustootjatele, kes peavad ohustatud tõugu loomi.

Eelistusega soovitakse soodustada nende põllumajandustootjate investeerimist, kes panustavad ohustatud tõugude säilimisse.

Eelise saavad oma ettevõtte arendamiseks ka need, kes panustavad seemnetootmisse.

Määruse muutmisega vähendatakse ka niisutussüsteemidesse investeerivate taotlejate halduskoormust. Kui praegu tuleb niisutusinvesteeringu korral küsida keskkonnaametilt kooskõlastus, siis pärast muudatuse jõustumist esitab taotleja vajalikud dokumendid PRIA-le ning PRIA suhtleb keskkonnaametiga otse.

Tegemist on MAK 2014-2020 meetmega 4.1 „Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks“. Selle raames on toimunud neli taotlusvooru ja toetust on määratud 819 ettevõtjale. Viies taotlusvoor on kavandatud tänavu 11.–18. detsembriks. Üks taotleja saab programmiperioodil toetust maksimaalselt 500 000 eurot.