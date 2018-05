Õiguskantsler: PRIA on õigusvastaselt vähendanud loomapidaja toetust

See Ranna talu karjamaa on PRIA hinnangul hoopis mets ja seega ühtset pindalatoetust ei saa. Erakogu

Loomapidajate kurtmine, et PRIA on pindalatoetuste määramisel liiga karm, sai kinnitust, kui õiguskantsler tuvastas, et ameti tõlgendus läheb lahku Euroopa Komisjoni kehtestatud reeglitest.