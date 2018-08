Oletus: Väimelasse kavandatavasse farmi plaanitakse tegelikult mahutada 2 miljonit kana

Võrumaal Väimela võitlevad kohalikud elanikud Lõuna-Eesti Talumuna OÜ planeeritava, 300 000 linnule mõeldud hiigelsuure kanalakompleksi vastu, sest ei taha sõnnikuhaisu sees elada. Nüüd aga selgub, et kanu võib alevisse tulla pea neli korda enam.

Piiripõllu ja Karikakra kinnistud moodustavad Väimela tööstusala, mille detailplaneering on kehtestatud 12. novembril 2014, nimetatud kinnistute pindala on kokku 25.5 ha. Seega puust ja punaselt tähendab see, et tegelikult on kanala planeeritud laienema praegu avalikult välja käidust veel neli-viis korda suuremana, mis tähendaks seal 1 800 000 või enama kana pidamist, kirjutab Võrumaa Teataja.

Laienemise väide käis läbi ka koosolekul ja koosoleku järgselt kinnitas KSH koostaja, ASi Kobras esindaja, et oleks ju väga hea, kui farm saaks laieneda. Muide, Piiripõllu ja Karikakra kinnistute detailplaneering on koostatud ilma keskkonnamõju hindamise aruandeta, see tähendab, et kui asi peaks läbi minema, siis oleks hiidfarmil roheline tegutseda.

Suurem enamus kohalikest on nördinud ja 1. augusti keskpäevaks olid oma vastuhääle andnud juba enam kui 500 inimest. Väimela on oma umbkaudu 550 elanikuga üks suuremaid alevikke Võrumaal.