Olle Horm: Odava sealiha ajad hakkavad läbi saama

OLLE HORM Foto: Priit Simson

„Eestlased söövad hea meelega kodumaist sealiha ning on selle üle ka uhked, kuid kahjuks hakkavad odava sealiha ajad läbi saama. Euroopa tootjad on leidnud endale uued ekspordikanalid, mis võimaldab ka Eesti seakasvatajatel tooraine eest kallimat hinda hakata küsima. Selle mõju Eesti majandusele üldiselt on kahtlemata positiivne, kuid tarbijatele tähendab see peatset sealiha hinna kallinemist,“ hoiatab Atria Eesti ASi juhatuse esimees Olle Horm.