Olukord maal: kallinenud sööt, halvenenud kodumaise söödavilja kättesaadavus, raskused rohusööda varumisel ja kuumastressist tingitud probleemid loomadel

„Ümarlaual osalejad tõdesid, et põuast tingitud probleemid on tabanud kõiki sektoreid, nii taimekasvatajaid kui loomakasvatajaid. Kahjude ulatus ja probleemid on aga nii sektorite kui piirkondade lõikes erinevad,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul on põllukultuuride osas pilt väga erinev, kuid üldine saagitase on siiski madal ja osades piirkondades on väga tõsised põuakahjud. Tänavune põllukultuuride kogusaak jääb ilmselt kesise 2016. aastaga võrreldavale tasemele. Kuigi viljaturul on toimunud suur hinnatõus, siis arvestatavale osale saagist on kevadel sõlmitud tänasest madalamal hinnatasemel eellepingud.

„Loomakasvatajatele on probleemiks kallinenud sööt, kodumaise söödavilja kättesaadavus, raskused rohusööda varumisel ja kuumastressist tingitud probleemid loomadel. Rohusööda varumisel loodetakse kolmandale niitele. Üldiselt on Eestis vilja piisavalt saada, kuid probleemiks on söödakvaliteediga vilja nappus ja söödavilja kõrge hind. Praegu valitseb turul mõningane ebakindlus, mistõttu söödavilja ostmisel pikkade lepingute tegemine on väga riskantne,“ lisas Sõrmus.

Ümarlauast osavõtjad tõdesid, et paraku tõuseb tänavu tootmise omahind kõikides loomakasvatuse valdkondades: sea- ja linnuliha, munad, veise- ja lambaliha ning piim. Tootmishinna tõus hakkab ilmselt mõjutama ka toidutarbijaid, praegu on tootmissisendite hinnatõusu ja lõpptoodete hinna vahel käärid.