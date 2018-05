Ootamatu surm viis meie hulgast uuendusmeelse ja hea majandustajuga ettevõtja

Tänavune kevad jäi viimaseks ühele Eesti uuendusmeelsemale põllumehele Toivo Kensile. Ootamatu surm viis meie hulgast julge, innovaatilise ja samal ajal väga hea majandustajuga ettevõtja.

Toivo Kens sängitati maamulda aasta kõige kaunimal ajal, kui õunapuud õitsesid. 4. märtsil oli mees tähistanud 70. sünnipäeva.

Sel puhul kirjutas ajaleht Vooremaa tema kohta:

„Toivo Kensi arvates on osaühing Viraito peaaegu paarikümneaastase tegutsemise vältel kenasti toime tulnud. Selle üks eeldusi on kolme põlvkonna pereliikmete koostöö. Eriti hea meel on tal tütrepoeg Riho üle, kes pärast maaülikooli lõpetamist vanaisa loodud ettevõttes agronoomina tööle asus. “Olen tuleviku suhtes kindel, kui on tarvis Viraito juhtimine noorematele üle anda,” lausus põllumees.”

Keegi ei teadnud, et see aeg jõuab kätte palju kiiremini, kui osanuks aimata.

Hariduselt loomakasvataja, hakkas endine Adavere näidissovhoosi veisekasvatuse spetsialist uute aegade saabudes talu pidama. Esialgu väiksemat, siis aga ostis Põltsamaa lähedal Kuningamäe farmi ja asutas koos perega osaühingu Viraito.

2004. aastal valminud OÜ Viraito Kuningamäe farm oli üks esimestest kaasaegsetest vabapidamislautadest Eestis. Aruka põllumehena tegi Kens asjad endale enne kopa maasse löömist selgeks, tutvudes juba olemasolevate uute farmidega Tormas ja Põlvas, lisaks ka USAs.

Sellest peale on väga paljud järgmised farmiehitajad, nõustajad ja külalised käinud juba Kuningamäel teadmisi ja kogemusi saamas.

Kui loomakasvatajatele heidetakse üldiselt ette, et nad ei hooli keskkonnast, siis Toivo Kensi kohta võib väita just vastupidist. Ta oli üks esimesi, kes rajas farmi juurde reoveepuhatustiigid ning katsetas muudegi uute keskkonnasäästlike võtetega. Kui Eestis hakati tunnustama keskkonnasõbralikku põllumajandustootjat, oli Viraito esimene, kellele see tiitel anti.

Ajakirjaniku ja loomakasvatajana olen Toivo Kensiga palju kokku puutunud ja võin kinnitada, et raske on leida teist nii südamlikku, heasoovlikku ja muhedat põllumeest.