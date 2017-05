Ootame ilusamaid põlde viljelusvõistlusele 9. juunini

Kaks sooja nädalat on vilja vohama pannud ning viljaga tegelevad firmad kutsuvad põllumehi oma katsepõlde vaatama. Põlluseminarid algasid eelmisel nädalal.

Kuna kevad oli hiline ning taimede areng aeglane, oli viljakasvatajatel raske otsustada, millise põlluga võistelda viljelusvõistlusel. Nii pikendasid korraldajad registreerumisaega. Registreerumise uus lõpptähtaeg on 9. juuni. Selle ajani saavad ka juba registreerunud võistlejad oma põlde muuta.

Kaks sooja nädalat on vilja vohama pannud ning viljaga tegelevad firmad on alustanud ka oma põllupäevadega. Põllupäevade ring, mis algas sel nädalal, annab lootust, et tänavu tulevad ilusad saaginumbrid.

Kevadiste põlluseminaride avapaugu andis BASF, kes tutvustas oma katseid Kesk-Eestis Järva-Jaani ümbruses ning Lõuna-Eestis Paali seemnekeskuse põldudel.