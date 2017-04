Organic Estonia juht: mahemajanduse tervikprogramm võiks saada riigi prioriteediks

Ei ole tehtud analüüse, kas Eestil võimalik end meie kliimas ja meie võimaluste juures 100% mahedana ära elatada, ütleb Organic Estonia juht Krista Kulderknup.

"Eestis on siiani arvestatud mahepõllumajanduse kui nišisektoriga ja hinnatud seda keskkonna aspektist. Aga ma arvan, et teaduse arenedes on võimalik, et Eesti on oma põllumajanduse tootlikkusega 100% mahe. Kindlasti peame ka midagi importima, aga see on teine küsimus," kinnitas Krista Kulderknup Eesti Päevalehele antud intervjuus.

Ta lisas usutluses Mari-Liis Lillele, et toidujulgeolek ehk oma rahva puhta toiduga varustamine on väga oluline. "Riik jagab toetusi üksikutele tegevustele, nägemata ühtset tervikut. Nii nagu e-residentsus jõudis riigi tasandile ühe kindla programmi ja suunitlusega, võiks ka mahemajanduse tervikprogramm saada üheks riigi prioriteediks."

Kulderknup soovitas ka alati eelistada kodumaist toodangut, sest "meil Eestis jäävad pestitsiidid lubatu piiridesse, aga me ei tea, mis tuleb väljastpoolt, me ei jõua seda kõike kontrollida."