Õrnahingelised alpakad võivad stressi tõttu vajada isegi hambaarsti

“Kaks kolmandikku alpakade haigustest tuleb stressist,” ütles Järvamaal 36 alpakat pidav Wile Farmi peremees Imre Heinsaar. Heinsaare jutu järgi on alpakad ka õrnahingelised olevused. Näiteks on tema karjas Grete, kes on tavaliselt tagasihoidlik. Aga kui tuleb mõni külastajate grupp, kus seas ka puuetega inimesi, tuleb just Grete aia äärde ja laseb end silitada.