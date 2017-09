Uue põllumajanduspoliitika suunad pärast 2020. aastat on alles kujundamisel. Üheks võtmesõnaks on riskijuhtimine, et meie farmereid ei tabaks ootamatult hindade kõikumised ülemaailmsetel turgudel või looduskatastroofid.

“Kuna uus Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika on koostamisel, siis on just praegu vaja rääkida sellest, kuidas aidata põllumeestel kriisideks paremini valmis olla,” rõhutas maaeluminister Tarmo Tamm enne kohtumist.