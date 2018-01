Otse- ja üleminekutoetuste taotlemine lihtsustub

Uuest aastast muutus otse- ja üleminekutoetuste taotluste esitamine elektrooniliseks, et muu hulgas lihtsustada taotluste esitamist. Kokku muutus toetuste taotlemise ja menetlemise kord viies maaeluministri määruses.

2018. aastast saab otse- ja üleminekutoetusi taotleda konkreetse toetuse taotlusperioodil Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) elektroonilise e-teenuse keskkonna kaudu.

„Muudatused tehti lähtuvalt sellest, et avalike teenuste arendamise eesmärk on osutada teenuseid kiiresti ja võimalikult väikese halduskoormusega,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Suurim kasu taotlejale on see, et tänu PRIA e-teenuse keskkonnas toimuvatele automaatsetele kontrollidele on taotlejal võimalik taotluse täitmisel teada saada vigadest või puudustest taotlusel ja need kohe ka ära parandada, vältides seeläbi hilisemaid võimalikke toetussummade vähendamisi,“ lisas Tamm.

Suurem osa andmetest tuleb nüüd taotlejal esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Kui tegemist ei ole esmataotlejaga, on PRIA e-teenuse keskkonnas taotlejale ühtlasi kättesaadav toetuse menetlemiseks vajalik teave taotleja ja taotletava toetuse kohta.

Otsetoetuste üldistes nõuetes pikendatati põllumajandusmaa hooldamise tähtaega ning täpsustatati põllumajandusliku tootmistegevuse kontrollimise tähtaega. Põllumajandusmaa on nõuetekohaselt hooldatud, kui seda vegetatsiooniperioodi jooksul niidetakse ja niide kokku kogutakse või muul viisil hooldatakse, näiteks hekseldamise teel, hiljemalt taotluse esitamise aasta 20. augustiks. Seega lähtub PRIA hooldatava põllumajandusmaa kontrollimisel 20. augusti ja põllumajanduslikuks tootmistegevuseks kasutatava põllumajandusmaa kontrollimisel 1. septembri tähtpäevast (v.a erandjuhtumite puhul lähtuvalt tootmistegevuse eripärast).

Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise toetuse nõuetes muudeti ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade ehk ökoalade tavanõudeid:

lisati sojauba (Glycine max L.) lämmastikku siduvate põllumajanduskultuuride hulka;

lubatakse lämmastikku siduvaid põllumajanduskultuure kasvatada segus teiste põllumajanduskultuuridega tingimusel, et määrusega nimetatud lämmastikku siduvate põllumajanduskultuuride osakaal taimikus on üle 50%;

keelatud on igasugune taimekaitsevahendite kasutamine ökoalana määratletud põllumaal, kus kasvatatakse lämmastikku siduvaid põllumajanduskultuure või hoitakse ökoalana määratletud kesas;

laienes metsasuse erisusega hõlmatud ala perioodiks 2018–2020 (uute erisusega hõlmatud homogeensesse piirkonda kuulub 48 kohaliku omavalitsuse üksust), kus otsetoetuste taotlejad on vabastatud ökoalade tava nõuete täitmisest. Metsasuse erisuse analüüs on esitatud ka Euroopa Komisjonile ning sellele oodatakse komisjoni heakskiitu.

Maaeluministri määrused taotlemise tingimustega Riigi Teatajas: 17. aprill 2015. a määrus nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus”;

20. aprill 2015. a määrus nr 33 „Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus”;

5. jaanuar 2017. a määrus nr 3 “Piimalehma kasvatamise otsetoetus“;

16. veebruar 2017. a määrus nr 17 “Loomakasvatuse üleminekutoetus“;

17. aprill 2017. a määrus nr 33 “Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus“.