PÄEVAPILT: Metsavenna talul on oma ametlik märjuke "Metsakohin"

Erakogu

Täna saabud Moe piiritusetehasest esimene partii Meelis Mõttuse Metsavenna talu oma napsu. Tegemist on esimese ametliku müügiloa saanud puskariga „Metsakohin“. See on tehtud Moe piiritusetehases ’Sangaste’ rukkist. Müüma hakatakse märjukest Metsavenna talu poes.