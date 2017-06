PÄEVAPILT: Voore Mõisas sündisid kolmikud vasikad

Piimakarjakasvatusega tegelevas Voore Mõisas sündisid eile farmi ajaloos esimest korda kolmikud pullvasikad.

"Praegu on nad täitsa elu ja tervise juures, hommikul veel sõid, neil läheb täitsa hästi," rõõmustas farmi juhataja Sirje Mätas Maalehe veebiga rääkides. "Ema on superema, tal algas üheksas laktatsioon."

Kolmikute sünd oli kogenud farmitöötajale üllatuseks. "Meil on ultraheli aparaat küll, millega tiinust näidatakse, aga see ei näidanud, et kolm vasikat tuleb," selgitas ta.

"Nad olid seal puntras koos, kui poegimine hakkas, tahtis üks neist selg ees välja tulla, "rääkis Mätas, et poegimisel oli vaja ka veterinaararsti abi.

Kolmikud pullvasikad sündisid täpselt Voore Mõisa 17. sünnipäevaks.