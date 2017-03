Pank võttis laenu katteks Leedo ja Miili laevad

Vjatšeslav Leedo Saaremaal Foto: Rauno_Volmar

Saaremaa Laevakompanii (SLK) all Saksamaal Elbe jõel sõitnud parvlaevad Saaremaa ja Muhumaa läksid laenu katteks üle Hollandi pangale DVB Bank ja on alates 1. märtsist juba Malta lipu all.