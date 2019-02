PARIM LIHAVEISEKASVATAJA | Lehmadele ehitati lausa loss

Tiina ja Ivo Tomsoni ettevõte Vilsi OÜ Valgamaal tõusis huviorbiiti aasta tagasi, kui see esmakordselt oli esitatud parima lihaveisekasvataja kandidaadiks. Suvel oli see üks neist, kes võõrustas Euroopa angusekasvatajaid Eestis peetud tõufoorumil. Sügisel valmis uus, hästi läbi mõeldud lihaveiselaut. Kõik see kokku tõigi Tomsoni perele parima lihaveisekasvataja aunimetuse.