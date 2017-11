Parim maamajanduseriala õpetaja ja õpilane ning parim taimekasvataja pälvivad tunnustuse

Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) annab 17. novembril Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) lõikuspeol üle aunimetused 2017. aasta parimale maamajanduseriala õpetajale ja õpilasele ning parimale taimekasvatajale.

Komisjon valis parimaks maamajanduseriala õpetajaks Järvamaa Kutsehariduskeskuse põllumajandustöötaja ja põllumajandustootja eriala õpetaja Kaja Piirfeldi ning parimaks maamajanduseriala õpilaseks Olustvere Teenindus ja Maamajanduskooli põllumajanduse eriala neljanda kursuse õpilase Keit Uuseni.

„Tänavune parim maamajanduseriala õpetaja Kaja Piirfeldt on mitmekülgne õpetaja, kes teeb oma tööd kirega ning oskab siduda teooria õppimise erinevate akiivõppe meetoditega, lisaks on ta ka ise oma põllumajandusettevõtte OÜ Remmelgamaa juhtimise ja arendamisega tegelenud 13 aastat. Parim maamajanduseriala õpilane Keit Uusen on sihikindel noor, kellel on hea õppeedukus ning osalenud edukalt künnivõistlustel nii Eestis kui välismaal,“ ütles MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg.

17. novembril antakse üle ka parima taimekasvataja aunimetus, mille sel aastal pälvis Madis Ajaots.

Ajaots on rohkem kui 20 aastat olnud edumeelne põllumees, kes on saanud 2010. aastal ka Aasta Põllumehe tiitli. Tema üheks väljakutseks on sojaoa kasvatamine, mille puhul ta katsetab uudset kilemultši tehnoloogiat. Sojauba on keskkonnasõbralik toodang ja väljund sajaprotsendiliselt GMO vaba. „Madis Ajaotsal on hea koostöö teadusasutustega ja kasutab palju innovaatilisi lahendusi“ põhjendas MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg valikut.

Tunnustamine toimub reedel 17. novembril Tartus Eesti Rahva Muuseumis EPKK lõikuspeol. Parima maamajanduseriala õpetaja aunimetusega kaasneb skulptuur „Õpetaja Laur“ ning parima taimekasvataja aunimetusega skulptuur „Kalevipoeg viljavihuga“. Skulptuuride autor on Tauno Kangro.