“Nii palju, kui ma oma elu mäletan, on põllumajandus mulle meeldinud. Kindla panuse sellesse on andnud elukoht Olustveres, sest pidev traktorimürin ümberringi ajas mind neid masinaid uudistama,” räägib19aastane Olustvere Tee-nindus- ja Maamajanduskoolis põllumajandusharidust omandav noormees Keit Uusen.

Oma kooli kiidab ta hea sõnaga: “Kuna olen lõpukursusel, siis julgen väita, et Olustvere koolist saab talupidamiseks igati laialdase põhja nii teadmiste kui praktika poolelt.” Ta lisab, et kuna on Olustveres üles kasvanud, ei olnud tal raske valida, kuhu pärast põhikooli õppima asuda: “Muud kooli pole mõtteski olnud.”

Keitil on oma ea kohta ette näidata võrdlemisi palju põllumajandusalaseid saavutusi.