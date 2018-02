“Praegu lüpsavad mu lehmad läbi aegade kõige tummisemat piima, päevas läheb 20 tonni kombinaati,” teatab Teet Kallakmaa. 600pealise piimakarja väljalüps on tõusnud 11 000 kg-ni lehma kohta aastas ja E-Piim maksab Metstaguse Agrole ka tänavu veebruaris 300 eurot tonnist, samas kui paljudel teistel piimatootjatel on piimahind langenud alla 300 euro piiri.

Kallakmaa selgitab, et kõrgemat hinda saavad nad seetõttu, et nii rasva- kui valguprotsent on piimas kõrge ja samas somaatiliste rakkude arv väga madal.