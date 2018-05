Tänavune võitja ja üldkokkuvõttes 18. aasta noortaluniku tiitli omanik on Meelis Lindret, kes õpib Järvamaa kutsehariduskeskuse kolmandal kursusel.

Tänavuse tšempioni puhul on omapärane see, et esikoha sai ta ainult ühel alal, ja see oli või valmistamine.