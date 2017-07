Parima talu peremees on tänulik oma inimestele

Tänavu kuulutati parimaks taluks Võrumaal Sännas tuhandel hektaril teravilja kasvatav Koolitare majapidamine, kus elab korraga kolm põlvkonda.

“Üllatus oli suur,” tunnistas Koolitare peremees Taivo Tuusis mõni aeg hiljem oma talu õuel. “Arvasime, et Eestimaa on suur ja siin on palju tublisid inimesi,” lisas abikaasa Eva.

Neil on viis ettevõtet, mis tegelevad teravilja kasvatamise, kuivatamise ja transporditeenuse pakkumise ning saekaatriga. Lisaks veetakse põllumeeste ühistut, mille kaudu soetatakse ühiselt sisendeid ja turustatakse saaki.

“Sa võid olla hea juht, sul võib olla raha ja tarkust, aga kui sul pole inimesi, kellega plaanitut teha, siis ei ole su ideedel tähtsust,” tõdes ta. “Ma olen õnnelik inimeste üle, kes mul on.”