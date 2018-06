Parimad maaeluerialade õppurid pälvisid ministri tänusõnad ja tunnustuse

Maaeluminister Tarmo Tamm tunnustas tänasel vastuvõtul parimaid maamajanduslike kutseõppeasutuste, Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi põllu- ja maamajandusvaldkonna erialade lõpetajaid. Tänuüritus toimus sel aastal juba 20. korda.

„Kindlasti olete oma peas mõtisklenud, mis on edu valem. Mul ei ole seda teile küll valmis kujul kaasa anda, aga usun, et edu valemisse kuuluvad erialane haridus ja pidev enesetäiendamine,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm parimaid lõpetajaid õnnitledes. „Tundke huvi ümbritseva vastu, uurige, katsetage ja leiutage. Ärge leppige keeruliste küsimuste puhul lihtsate vastustega ega aegunud lahendustega. Leidke uusi alternatiive ning pakkuge värskeid lahendusi. Mõelge suurelt ja tehke oma ideed teoks! Soovin teile palju kordaminekuid, läbimõeldud valikuid, ilusat suve ja loomulikult palju õnne, et olete nii edukalt lõpetanud.“

Lisaks andsid lõpetajatele oma tänu- ja motivatsioonisõnad edasi Maaülikooli õppeprorektor Endla Reintam, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli direktor Arnold Pastak ning Jaan Kallas, Põllumajanduse ja Registrite Informatsiooni Ameti (PRIA) peadirektor.