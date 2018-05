Parimast võivalmistajast sai parim noortalunik

Türi lillelaadal võtsid mõõtu noortalunikud. Kümnest praktilisest alast koosneva kompleksvõistluse „Noortalunik 2018” võitis Meelis Lindret.

Meelis Lindret õpib Järvamaa kutsehariduskeskuse kolmandal kursusel põllumajandustöötaja eriala ning on juba kogenud võistleja. Nii üle-eelmisel kui eelmisel aastal oli Lääne-Virumaalt Rastla külast pärit noormees kolmas.

Kogemused kodust ja Saksamaalt

„Osalen sellel võistlusel juba kolmandat korda ning igal aastal olen poodiumil olnud. Seekord tõi mulle võidu ilmselt kogemus, sest iga päev põllu peal töötamise kõrvalt mul aega harjutada polnud,” arvas noormees.

Kogemusi sai ta koguda ka eelmise aasta oktoobris, kui osales võiduka (II koht) Eesti tiimi koosseisus Saksamaal peetud agriolümpial.

Noortalunike kompleksvõistlusel osalemine eeldab teadmisi, kiirust ja oskusi kümnel tehnika, taimekasvatuse ja loomakasvatusega seotud võistlusalal. Parima tulemuse saab see, kes osav igal alal.

Traktorisõit pole naljaasi. Kertu Kärk

"Juhtus kuidagi nii, et alavõit tuli ainult või valmistamises, aga tundsin, et hästi läks kokku ka lüpsimasin ning õnnestusid tehnikaalad," rääkis võitja. "Ju ma leidsin endas selle energia, et natukene rohkem pingutada kui tavaliselt. Eks seal oligi vaja kõrgemat keskmist taset hoida, et üldkokkuvõttes võita. Erinevalt teistest aastastest ei hakanudki rassima kiiruse peale, vaid pöörasin rohkem rõhku kvaliteedile."