Peagi hakkab sõnnikust saama BIOMETAANI

Praeguseks on biogaasijaama ehitus valmis. Projekti arendava OÜ Balti Biometaan juhatuse liige Ahto Oja märgib, et jaama rajamise osas ollakse n-ö start-up staadiumis, biometaani tootmise ettevalmistamiseks vajalikud proovikütmised käivad, ja kui kõik läheb nii nagu plaanitud, peaks jaam esimese kuupmeetri puhast biometaani väljastama veebruaris.

“Ma ei taha täpset kuupäeva välja käia, sest see sõltub nii paljudest asjaoludest. Sellisel moel pole biogaasi ja metaani ju varem Eestis toodetud, kõik on uus ja täis üllatusi,” iseloomustab Ahto Oja ettevalmistusi. “Aga jah, praegu oleme sihi seadnud nõnda, et umbes kuu aja pärast peaks gaasi tulema hakkama.”

Lootused biometaani suuremahulise tööstusliku tootmise alustamiseks tekkisid 2014. aasta veebruaris, kui keskkonnainvesteeringute keskus teatas otsusest rahastada Eesti esimese biometaani tootmiskompleksi rajamist Viljandimaale.