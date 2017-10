Peame pääsema odava Ida-Euroopa tootja nišist

“Esimesed lihaveised ostsin 21 aastat tagasi, nii on mul olnud õnn osaleda Eestis uue loomakasvatusharu loomises. Vaimustav on kogeda, kui palju suudab ära teha väike grupp pühendunud inimesi,” meenutab tegevuse algusaastaid Piira talu peremees.

Veendunud ühistulise ettevõtluse pooldajana on ta kõigi lihaveisekasvatajate ühistute asutajaliige, lisaks MTÜ Liivimaa Lihaveis ja OÜ Baltic Vianco asutaja.

Mõnikümmend aastat tagasi oli Eestis alla tuhande lihaveise, peamine veisetõug oli hereford. Nüüd nosib karjamaadel üle paarikümne lihaveisetõu ja neid on Eestis juba üle 80 000.

See loomakasvatusharu on nii tugevaks tõusnud eelkõige tänu oma ala entusiastidele. Kalmer Visnapuu on üks neist, kes lisaks igapäevasele karjakasvatusele ja põlluharimisele otsib üha uusi arenguvõimalusi lihaveisekasvatuse valdkonnas.