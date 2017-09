Peressaare kunagised asundust alude maad kattuvad metsaga

Just Peressaare oli üks nendest piirkondadest, kus esimene Eesti Vabariik hakkas 1930ndate aastate keskel välja mõõtma Vabadussõjas võidelnutele ja nende lähedastele mõeldud asundustalude krunte. Ikka igaühele paarikümne hektari kaupa ruudustikud. Kokku rajati Peressaarde 130 sellist talukohta, millele riigi kulul rajati ka juurdepääsuteed.

Algas maareform ja saabus vägisi võõrandatud maade tagastamiste aeg. Paljudele Peressaare talukohtadele aga polnudki pretendente või kui need olidki, polnud toonaste asukate järeltulijad selles kauges maanurgas elu edasiarendamisest huvitatud. Läbi mitmete vahedajate ja omanike jõudsid need tükid osaliselt suuremate majandajate kätte nagu Tornator Eesti OÜ või Metsatervenduse OÜ.

Tornator Eesti OÜ on muide riigi järel Eesti suurim metsamaa omanik ja mõlemad nimetatud ettevõtted tegelevad üsna agaralt ka metsauuendusega. Nii ka Peressaares, kus toimetatakse praeguseks pea kümme aastat. Peressaare piirkond on ettevõtte metsandusjuhi Andres Lavrenovi sõnul päris hea koht erinavaid metsamajanduslikke võtteid katsetada või kombineerida, kuna ühes piirkonnas on omanikul suurem kinnistute kontsentratsioon.