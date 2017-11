Piimahind langeb

Kuigi hetkel saavad Eesti tootjad veel 330–350 eurot tonni eest, on see langemas. Novembri hinnad olid selle aasta madalaimad.

Põhjus on eelkõige lõssipulbri püsivalt madal hind. See ei langenud küll viimasel nädalal, vaid juba varem.

Ainus oluline piimatoode, mille hinnad püsivad, on jätkuvalt juust.