Kauplustekett Prisma on nädalavahetuseks kehtestanud odavaimale piimale 29-sendise kampaaniahinna, mis tähendab, et kauplus müüb piima kahjumlikult, sellele ise peale makstes. Piima hinnad normaliseerusid alles möödunud aasta lõpus, pärast enam kui aasta kestnud piimahinnasõda.

Prisma esindaja tunnistab, et odavaimale piimale makstakse ise peale, sest konkurents on tihe ning piim on üks kaup, mis inimesi poodi meelitab. Nõnda maksab Pere kaubamärgi piim, mida Prismale toodab Valio, selle nädala teises pooles tavapärase 47 sendi asemel kõigest 29 senti. Prisma kinnitab, et talumees saab oma hinna sellest hoolimata kätte, kirjutab ERR Udised.

Suvel tekitas talunikes pahameelt 35-sendine kilepiima liiter, mis tähendas, et talupidajad pidid tööstustele piima ära andma alla omahinna.