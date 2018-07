Piimakarjakasvataja Ilmar Teevet: kuulutage ometi põllumajanduses kriis välja!

„Kui kriis välja kuulutatakse, siis pääseb põllumees trahvidest, sest põua tõttu ei suuda me lepinguid täita,” ütleb Vändra OÜ juhtaja Ilmar Teevet.

Kindlasti peaks valitsus kriisiolukorra välja kuulutama ja seda mitte niivõrd riigi poolt tuleva finantsabi tõttu, vaid seepärast, et põllumehed ei suuda enam võetud kohustusi ja lepinguid täita, selgitab tuntud Pärnumaa piimakarjakasvataja, 2014. aastal aasta põllumehe tiitli pälvinud Ilmar Teevet.

Teeveti juhitavas Vändra osaühingus on 1400 pealine piimakari ja firmal on maad harida üle 3500 hektari.

„Piimatoodang on minu farmis kukkunud juba 15% ja loomasöödaga on seis kriitiline, oleme suutnud varuda vaevalt kolmandiku vajaminevast silost,” selgitab hetkeseisu Ilmar Teevet.

Kõige raskem seis on Teeveti hinnangul aga neil põllumeestel, kes on kevadel fikseerinud viljamüügi lepingud teatud koguse vilja peale, aga nüüd ei suuda neid lepinguid täita, kuna erakordselt pikalt kestnud põud on saagi suures osas hävitanud. Lepingu täitmata jätmisel aga ootavad põllumeest trahvid.

„Me ei loodagi mitte niivõrd riigi poolt tuleva lisaraha peale. Kui kriis välja kuulutatakse, pääseks põllumees trahvidest, kui ei suuda vajalikku kogust vilja müüa,” rõhutab Ilmar Teevet.