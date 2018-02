Läinud aasta jõudlusandmetest lähtudes saame teha kokkuvõtteid parimatest piimakarjakasvatajatest.

Traditsiooniliselt võetakse parimate karjade analüüsi aluseks karjad, kus lehmade arv ühes tõus on üle kahekümne. Nii on selle nimekirja lehmade arv vahemikus 22 kuni 2248.

Eesti suurima lehmade arvuga kari, kus on 2248 aastalehma, on aktsiaseltsil Väätsa Agro AS Järvamaal. See on ka suurim holsteini kari. Punaseid lehmi on enim Valgamaal tegutsevas aktsiaseltsis Laatre Piim, kus karja suurus on 798 lehma.