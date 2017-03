Piimatootjate jaoks oleks Maagi ja Tere koondumine oodatud samm

Suured piimatootjad leiavad, et Maag Grupi ja Tere koondumine oleks positiivne samm ja tooks selgust nii poekettidele kui farmeritele, tarbijaid ei tohiks selline muudatus aga märkimisväärselt mõjutada.

Valio tegevdirektor Maido Solovjov ütles ERR Uudistele, et seda tehingut on turg kaua oodanud ja nüüd tundub see lõpule jõudvat.

"Kindlasti see korrastab piimaturgu," usub ta. "Arvan, et see toob kõigi jaoks selguse majja - nii kettide jaoks, farmerite kui ka muude partnerite jaoks".

Ka Saaremaa Piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine oli seda meelt, et muudatus on piimatootjatele positiivne, kuid ta arvas, et kohe ei juhtu midagi.

"Maag Grupp peab näitama, millised on tema tulevased arengud Eesti piimaturul ja kindlasti peavad nad tõestama, et saavad uue situatsiooniga hakkama. Kui nad näitavad arengut ja edasiliikumist, siis kindlasti on see piimatootjatele positiivne," lausus Kivine.

E-piima juhatuse esimees Jaanus Murakas märkis, et asi on alles poole peal, sest Maag alles omandas panga käest nõuded Tere vastu ning teiste võlausaldajate nõudeid ja Tere aktsiapakki neil veel ei ole. "Maag on võtnud julge sammu, pool tehingut on sõlmitud ja pool sõlmimata," nentis ta.