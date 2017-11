Piimatootjate uus siht on lüpsta miljon tonni piima aastas

“Meil on maailma tipptasemel piimakari ja kõrge efektiivsus võrreldes piirkonna teiste riikidega, meil on sobiv kliima piimakarja pidamiseks ja enamik toorpiimast on eliit- või kõrgemas klassis,” rääkis Kõljala POÜ juhataja Tõnu Post piima­foorumil.

Post tõi esile, et meie tootjad on võimelised ka miljon tonni piima aastas täis saama.

Ka põllumajandus-kaubanduskoja piimatoimkonna esimees Pilleriin Puskar kinnitas, et meie tootjad on võimelised miljoni tonnini jõudma.

“Eesti soovib toota piima miljon tonni aastas, aga kas nõudlust on?” küsis Euroopa Komisjoni (EK) põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi DG Agri esindaja Sophie Helaine. Ta tõi esile, et Euroopa Liidu piimandus on praegu märksa haavatavam maailmaturu hindade osas. Kui 2013. ja 2014. aastal olid Euroopa Liidus piimahinnad kõrged, siis pärast seda tõusu hakkasid hinnad langema.