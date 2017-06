Piimaühistute juhid soovivad jätkata arutelusid uue piimatootjate keskühistu rajamiseks

27. juunil toimus Saaremaal Aadu turismitalus Eesti piimandusühistute juhtide koostöö ümarlaud. Nõupidamisel osalesid piimandusühistu E-Piim nõukogu esimees Sulev Mölder ja nõukogu aseesimees Toivo Kens, MilkEst AS nõukogu esimees Märt Riisenberg ja nõukogu liige Tõnu Post.

Nõupidamisel arutati Eesti piimanduse keskühistu loomise võimalusi. Arutelu möödus sõbralikus ja konstruktiivses õhkkonnas ning selle käigus selgus, et koosviibijad on samu väärtusi jagavad mõttekaaslased. Koosolekul osalenud piimaühistute nõukogude liikmetel on kõigil pikaajaline ühistulise piimanduse kogemus.

Põllumeeste ühine huvi on rajada ühistuline piimatööstus, mis loob kindlustunde ja aitab tulevasi kriise ületada ning riske maandada. Leiti, et koostöö aitab kiiresti muutuval piimaturul tuua rohkem raha koju ka halbadel aegadel. E-Piima ja MilkEsti liikmed toodavad päevas kokku 1070 tonni piima. See piimakogus on piisav piimanduse keskühistu loomiseks ja tulevase uue ühistulise piimatööstuse efektiivseks majandamiseks.

Tõdeti, et piimanduse keskühistu loomine eeldab kõigile arusaadava visiooni olemasolu ja liikmete poolt aktsepteeritud äriplaani. Keskühistu põhikirjas peavad olema sätestatud liikmete kõik õigused ja kohustused. Koostööreeglid tuleb kohe alguses liikmetega kokku leppida. Ühistu põhikiri peab olema dokument, mille üldkoosoleku liikmed kinnitavad konsensuslikult.

Keskühistu tekkimiseks on vajalik, et liikmed usaldaksid nii üksteist kui tegevjuhtkonda. Ühistu juhtorganite otsused peavad olema läbipaistvad ja teenima liikmete huve. Osalejad nentisid, et hea koostöö eeldab ka valmisolekut ja oskust loobuda paljudest asjadest. Eesmärgiks tuleb seada, et enamus piimatootjaid soovib astuda keskühistu liikmeks.

Nõupidamisel osalenud piimaühistute juhid otsustasid, et edaspidistes tegevustes keskendutakse sellele, mis erinevate ühistute liikmeid ühendab. Piimaühistute nõukogude liikmetest moodustatakse töörühmad, kes esitavad ettepanekud, millistel tingimustel piimatootjad soovivad keskühistusse piima müüa. Järgmine nõupidamine toimub 25. juulil.

Piimaühistute juhtide ümarlaua korraldasid ja viisid läbi Eesti Maaülikooli professor Rando Värnik ja assistent Liis Võlli ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.