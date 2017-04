Piirikaubanduse tõttu suletakse kolm Coopi väikepoodi Põlvamaal

Järgmise kolme kuu jooksul sulgeb Põlva Tarbijate Ühistu Leevi, Ruusa ja Linte kauplused, kuna aastaid toimetulekupiiril tegutsenud väikepoed on viimase kahe aastaga tekkinud piirikaubanduse tõttu pidanud oma tegevusele peale hakkama maksma.

Põlva Tarbijate Ühistu esimehe Peeter Urmani sõnul on maapoed juba aastaid olnud toimetuleku piiril, mistõttu on need vastuvõtlikud igasugustele muutustele kaubandusturul. „Viimase kahe aastaga poliitiliste väärotsuste mõjul tekkinud piirikaubandus on eelkõige tuntav just väiksematel kauplustel ning seadnud nende jätkusuutlikkuse tõsise löögi alla. Ühistulise organisatsioonina oleme mitmeid poode hoidnud töös teiste kaupluste arvelt, kuid paraku ei saa me seda lõputult teha,“ lisas Urman.

Urmani sõnul on kaupluse sulgemine alati viimane samm, kui ühtegi teist alternatiivi jätkamiseks enam ei ole. „Eelkõige väiksemates asulates on kauplus sageli piirkonna keskuseks, kust saab lisaks toidule ja esmavajalikule kaubale ka postiteenust, sularahateenust jpm. Seetõttu ei ole kaupluse sulgemine ainult majanduslik otsus, vaid mõjutab oluliselt ka kohalike elanike igapäevast elukorraldust,“ lisas ta. Urmani sõnul otsiti lahendusi kauplustega jätkamiseks ning linnastumisest hoolimata on neid lahendusi seni ka leitud, kuid arvestades viimasel ajal vastu võetud maksupoliitilisi otsuseid, näeb ta pigem väikepoodide probleemi süvenemist.

Leevi ja Ruusa kauplused sulgevad uksed juunis ning Linte kauplus juulis. Kõik kolm kauplust on tegutsenud enam kui 50 aastat. Kaupluste töötajast kolm suunduvad pensionile ning kolmele on Põlva Tarbijate Ühistu teinud ettepaneku asuda tööle ühistu teistes kauplustes.