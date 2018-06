PIKENDAME TÄHTAEGA | Viljelusvõistlusele saab registreeruda 11. juunini

Kes vihma said või veel saavad, neil on lähipäevil lihtsam osavõtuotsust teha ja õiget põldu valida.

Kuiv periood muutis paljude põldude näo nigelaks, eriti mis puudutab suvivilju. Seetõttu on mõistetav, et tublidel viljakasvatajatel oli kahtlusi esialgu välja kuulutatud ajaks, 1. juuniks, võistluspõldude esitamisega.

Viimased päevad on võistlejaid kiirelt juurde toonud, kuid selleks, et konkurss mahlakam oleks, pikendame registreerumise tähtaega 11. juunini.

Praegu on enim talinisu ja talirapsiga võistlejaid. "Põldhernest oleks vaja juurde saada," toob nõustaja Eili Rajapuu näiteks. "Saaremaalt leidsime, ent oleks vaja veel osalejaid kõrvale."

Alates täna hommikust on üle Eestimaa veerenud korralikud vihmapilved. Kes vihma said või veel saavad, neil on lähipäevil lihtsam osavõtuotsust teha ja õiget põldu valida. Praegu on veel võimalus ka juba üles antud põlde vahetada.

Viljelusvõistlusele registreeruda meiliaadressidel lii.sammler@maaleht.ee; margus.ameerikas@balticagroestonia.com; tiiu.annuk@scandagra.ee või oma konsulentide või müügiesindajate kaudu.

Registreerumiseks on vaja teada anda võistleja nimi, ettevõtte nimi ja aadress, mobiilinumber ja meiliaadress, kultuur, sort, põllu pindala ja katastriüksuse number.