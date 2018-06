Pikk põud vähendab oodatavat saagikust

Tekkinud olukorra hindamiseks on põllumajanduskoda pöördunud maakondlike põllumeeste liitude ja põllumehi koondavate erialaühenduste poole, et kohalikest oludest erinevates piirkondades kõige parem pilt ette saada. Sademete vähesusest tingitud probleemid taimekasvatuses olid täna kõne all ka Brüsselis toimunud Balti riikide ja Põhjamaade põllumeeste esindusorganisatsioonide kohtumisel, millel selgus, et Eestiga sarnased mured on üleval ka meie naaberriikides. Kohtumisel lepiti kokku, et organisatsioonid koordineerivad omavahel edasisi tegevusi.

EPKK hinnangul ulatub tänavu teravilja kogupind Eestis ca 345 tuhande hektarini, millest taliteravili moodustab ca 96 tuh ha. Võrreldes möödunud aastaga on taliteravilja pind vähenenud ligi veerandi võrra. Suviteravilja pind on aga kasvanud ca 250 tuh hektarini ehk rohkem kui viiendiku võrra. Kaunvilja kasvatatakse tänavu ca 45 000 hektaril, mida on mulluse kaunviljakasvatuse jaoks keeruliseks kujunenud aastaga võrreldes ca kolmandiku võrra vähem. Rapsi pind ulatub ca 72 000 hektarini, seejuures on suvirapsi pind ca 10% kasvanud ja talirapsi pind ligi 20% vähenenud. Kui möödunud aastal moodustasid talikultuurid tera- ja kaunvilja ning rapsi kogupinnast 34%, siis tänavu on talikultuuride osakaal kahanenud hinnanguliselt ca 27% peale.



EPKK hinnang põhineb PRIA pindalatoetuste taotluste esialgsete andmete analüüsil.