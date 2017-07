Pisteti mulda maailma kõrgeima männi järglased

Seitsme aasta jooksul on nelja Eesti paika mulda pandud kokku ligi 50 000 pisikest mändi, mille seast valitakse järgmistel aastatel parimad kloonid hariliku männi seemlate rajamiseks.

“Eesmärk on testida hulga plusspuude ehk parimate omadustega puude järglasi, et tulevikus saaksid seemlatesse ja sealt metsadesse kiireima kasvuga, haiguskindlamad ja vastupidavamad männid,” räägib Eesti Maaülikooli metsaselektsiooni teadur Tiit Maaten.

EMÜ ja Riigimetsa Majandamise Keskuse koostöös aastal 2011 alustatud männi selektsiooniprogrammi käigus hinnatakse 450 plusspuu järglaste kasvu. Tulemuste alusel tehakse uus valik ja parimate puude järglastest rajatakse uued seemlad, mille taimed istutatakse juba metsa.

“Selliselt rajatud tulevikumetsa puudele on ootus, et nad on oma omadustelt kas sama head või isegi paremad kui nende vanemad,” selgitas Maaten. Tulevased puistud võivad prognooside kohaselt olla lausa 10–15% tootlikumad.