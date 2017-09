Poegadega karuema küttimise kohta algatati väärteomenetlus

"Eile (31. septembril - toim) jõudis meieni teave karuema küttimisest Lääne-Virumaal, kaks karupoega on jäänud orvuks," teatas keskkonnaministeerium reedel.

Tänaseks on selgunud, et teave vastab tõele ning keskkonnainspektsiooni alustas juhtunu suhtes väärteomenetlust.

"Hetkel on uurimine pooleli ning selle tulemustest ei saa veel rääkida," selgitas Maaleht.ee-le keskkonnaministeeriui avalike suhete nõunik Berit-Helena Lamp.

Kuigi karupeogi on kuuldud metsas nutmas, on otsustatud nad loodusesse jätta. Varasematest kogemustest, kui orvuks jäänud karupoegi kasvatasid üles inimesed, on teada, et karudel ei teki normaalseks eluks vajalikku inimpelgust.

"Isegi, kui tegemist on esimese aasta poegadega, on neil võimalus jääda ellu. Täiesti mõistetav on, et emast ilmajäämine tekitab alguses poegades peataoleku, kuid metsas on praegusel ajal piisavalt toitu ellujäämiseks," selgitas keskkonnaministeeriumi asekantlser Marku Lamp.

Ka uuringutega on tõestatud, et karupojad saavad iseseisvalt hakkama alates seitsmendast elukuust ehk siis sama aasta juulist. Selleks ajaks on nad täielikult iseseisval toitumisel, neil on välja arenenud esmavajalikud kaitserefleksid ning nad suudavad endale ka eelolevaks taliuinakuks pesa ehitada. Praegu on septembri algus, karupojad on juba 8,5 kuu vanused.