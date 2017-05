Põhjaka mõisa kokad üllatasid Jaapanis astelpaju ja angerjaga

"Tokyo on ikkagi nii linnastunud keskkond, tõeline metropol. Aga meil siin Põhjaka mõisas on oma kasvuhoone, põllumaa ja kitsed ka – osa tooret toiduks kasvatamegi ise," on praeguse elukorraldusega rahul meisterkokad Ott Tomik ja Märt Metsallik.

Sven Arbet