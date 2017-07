Pojengidest on kujunemas moelilled

Eelmisel kevadel oma aias vanade hõbepajude all seistes sündis Kaevandi Aia perenaise Anu Nurmsalu peas mõte: siia tuleb pojengipeenar. Sügisel ta selle valmis tegigi ning praegu õitseb seal 50 sorti.

“Pojengid pole mu lemmiklilled olnud,” tunnistab Anu. “Aga kui sa oled neile sõrme andnud, siis võtavad nad mitte ainult terve käe, vaid sa oled täiega kadunud!”

Ilmselt tänu sellele lähevad pojengid iga aastaga järjest enam moodi ja just praegu on nende õitsemise hiilgeaeg.

Pojenge on madalaid ja kõrgeid; varaseid ja hiliseid; lihtõielisi, pooltäidisõielisi ja täidisõielisi; poolkeraja, keraja ja roositüübilise õiega; on anomaalne pojeng, ahtalehine pojeng ja hübriidid. Omaette liigiks on ka roht- ja põõsaspojengi ristandid itohid, mis on oma nime saanud jaapani aretaja Taichi Itohi järgi.

Kogu sellest küllusest on Anu aias 60 sorti ning ega peenral palju enam ruumi olegi – põõsad peavad ka võimsust ja tihedust koguma. Täisjõu saavutab pojeng kõige varem kolme aastaga.