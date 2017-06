Põldudel on kevad ja õppepäevad

Vili on saanud sisse kasvuhoo ja kõrs pikeneb lausa kolm-neli sentimeetrit ööpäevas, selgus BASF-i korraldatud põllupäeval.

Igal kevadel toimuvad üle Eesti põlluseminarid, kus firmad ja ettevõtjad tutvustavad oma põldkatseid ning agrotehnikat.

Kevadiste põlluseminaride avapaugu andis BASF, kes tutvustas oma katseid Kesk-Eestis Järva-Jaani ümbruses ning Lõuna-Eestis Paali seemnekeskuse põldudel.

Koostöös seemnefirma Monsanto ja väetisetootja Yaraga olid sügisel rajatud katsed talirapsi, talinisu ja taliodra kasvatamiseks. Katselappidel oli kasutatud erinevaid sorte, väetisi ning taimekaitseskeeme.

Palju oli rääkida Paali seemnekeskuse talirapsi põllul. Seal kasvab mitmeid talirapsi sorte – nii tavakasvulist kui ka poolkääbust. Kasvatada soovitatakse neid vahekorras 50:50.

Üks talvekindlamaid uusi talirapse on DK 'Impression', mis oli tõesti talve hästi üle elanud, arendanud välja võimsa juurekava ning heas kasvuhoos. Selle, nagu ka teiste Monsanto uuemate sortide puhul on aretajad suurt tähelepanu pööranud ka kõtrade kindlusele, et nad kohe seemne valmides lahti ei pudeneks.

Väetisefirma Yara värske esindaja Eestis, Marek Linnutaja, tutvustas põldudel Yara+1 väetamisprogrammi ja näitas seda rapsipõllul võrdluses põllumehe enda skeemiga.

Taimekaitsest andsis ülevaate BASF-i esindajad Eestis Magus Saviste ja agronoom Alo Põldmaa. Nende sõnul pole talirapsil suuremat putukakahjustust tänavu karta, sest on lootust, et selleks ajaks, kui näiteks hiilamardikad hoogsalt lendlema hakkavad, on suur osa talirapsist juba õitsenud. „Hoidke oma insektitsiidid pigem suvirapsile,“ soovitasid nad Paali seemnekeskuses.