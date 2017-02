Kriis piimandussektoris on vähemalt selleks korraks läbi, leiab põllumajandus-kaubanduskoda. Viimastel kuudel on piimakilo kokkuostuhind olnud üle 30 sendi, mis on kümme senti rohkem kui kriisiperioodil. Suuremat hinnatõusu aga lähikuudel ilmselt oodata ei ole.

Toorpiima kokkuostuhind on tõusnud alates sügisest. Kui veel septembris oli keskmine kokkuostuhind 23 eurot kilogrammi kohta, siis aasta lõpus oli see tõusnud 32 euroni, vahendas ERR Uudised "Aktuaalset kaamerat".

Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmuse sõnul võib öelda, et paari aastane tõeline madalseis piimaturul on tõepoolest möödas. "Eelmise aasta sügisest on piimaturul toimunud positiivsed muutused. Eelkõige rahvusvahelistel turgudel, mis on viinud ka piima kokkuostuhinna tõusuni. Täna võime öelda, et see umbes 32 senti, mida farmeritele makstakse. See on üsna normaalne tase, mille eest saab toota küll."

Põhjus, miks hinnad tõusnud on, peitub maailmaturu hindades, mis on samuti tõusnud. Kui veel kevadel oli nii Euroopas kui ka maailmas piima ületootmine, siis nüüd on see taas vähenenud. Viimastel aastatel oli Eestis toorpiima aasta keskmine hind liitri kohta alla 24 sendi. Roomet Sõrmus ütleb, et kerkinud hind lubab nüüd farmeritel mõelda võlgade tagasi maksmisele.