Põllumajandusamet tõhustab väga mürgiste taimekaitsevahendite kasutamise järelevalvet

Foto on illustratiivne.

Ümberhindamise tulemusel on Euroopa Liidus muutunud väga mürgiste taimekaitsevahendite kasutustingimused. Seoses uutele nõuetele üleminekuaja lõppemisega tõhustab põllumajandusamet fumigantide kasutamise järelevalvet.

Kõiki taimekaitsevahendeid võib kasutada ainult tootja poolt registreeritud tingimustel ja vastavalt pakendil olevale etiketile ning kasutusjuhendile.

Fumigant on ka väga mürgine taimekaitsevahend. Fumigeerimisel eraldub väga ohtlik mürgine gaas, mis läbistab kogu töödeldava materjali ning hävitab kahjurid erinevates arengustaadiumites.

Hilisemate probleemide vältimiseks tuleks fumigeerimistööde teostajal ja eksportijal veenduda, et väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise nõuded on täidetud ning fumigeeritav kaup vastab sihtriigi nõuetele.

Enamikus riikides peavad sisseveetavad taimed, taimsed saadused ja muud taimsed materjalid vastama antud riigis kehtestatud nõuetele. Fütosanitaarsertifikaat on taime, taimse saaduse või muu objekti taimetervise nõuetekohasust tõendav dokument, mille Eestis väljastab Põllumajandusamet.

Nõuetekohaselt läbi viidud fumigeerimine annab kindluse, et eksporditavate taimede ja taimsete saadustega ei levi sihtriiki taimekahjustajad, mis seal on ohtlikuks tunnistatud ning kaubasaadetis läbib ka sihtriigis taimetervise kontrolli tõrgeteta. Ekspordieelse töötluse nõuete eiramisel on Põllumajandusametil õigus keelduda fütosanitaarsertifikaadi väljastamisest.

Kõikidest nõuetest ja järelevalves toimunud muudatustest on juba varasemalt teada antud väga mürgiste taimekaitsevahendite kasutajatele.